Азербайджан в I-ом квартале 2019 года экспортировал томатов на $25 млн 456,29 тыс., сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

В январе-марте 2019 года Азербайджан экспортировал 21,371 тыс. тонн томатов на сумму $25 млн 456,29 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года экспорт в количественном выражении увеличился на 7,7%, в стоимостном — на 6,1%, — сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Основным импортером азербайджанских томатов в отчетном периоде являлась Россия. «В январе-марте в Россию экспортировано 21,303 тыс. тонн (99,7% всего экспорта — ИФ) на сумму $25 млн 392,2 тыс. По сравнению с январем-мартом 2018 года экспорт томатов в Россию в количественном выражении увеличился на 7,8%, в стоимостном — на 6,3%», — отметили в правительстве.

Как сообщалось, в 2018 году Азербайджан экспортировал 171,921 тыс. тонн томатов на сумму $177 млн 380,78 тыс. Основным импортером азербайджанских томатов в 2018 году также являлась Россия. В частности, в РФ было экспортировано 170,315 тыс. тонн на сумму $176 млн 263,12 тыс.

Minval.az