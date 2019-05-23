Ереван обеспокоен участием некоторых стран-членов ОДКБ в продаже вооружения Азербайджану, заявил в Бишкеке министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Это, как отметил Мнацаканян накануне на заседании СМИД ОДКБ, негативно влияет как на авторитет организации, так и атмосферу сотрудничества.

«Надеемся, что обеспокоенность армянской стороны будет услышана, и предпринимаются соответствующие шаги в направлении исключения иллюзии применения силы и угрозы силы против страны-члена ОДКБ», — заявил глава армянского внешнеполитического ведомства.

Он представил коллегам последние развития в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув важность исполнения принятых договоренностей о формировании атмосферы, способствующей миру.

Членами ОДКБ являются шесть стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Minval.az