Министры иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на встрече в Бишкеке приняли 10 документов, в том числе обращение к коллегам из НАТО с призывом к укреплению взаимного доверия, налаживанию контактов и созданию механизмов по предотвращению военных инцидентов, передает в среду корреспондент «Интерфакса».

«Вашему вниманию предлагается проект открытого обращения министров иностранных дел ОДКБ министрам иностранных дел государств-челнов организации Североатлантического договора по укреплению взаимного доверия и развитию сотрудничества», — заявил исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков.

«Министры иностранных дел государств-членов ОДКБ обращаются к своим коллегам из государств-членов НАТО с призывом в качестве первоочередных мер предпринять совместные шаги с целью наладить прямые контакты между двумя организациями, создать механизмы регулярных консультаций между ними по актуальным вопросам региональной европейской безопасности, сформировать механизмы предотвращения опасных военных инцидентов», — сказал Семериков.

«В этом документе выражаю уверенность в том, что взаимодействие международных и региональных организаций будет содействовать укреплению международной безопасности и стабильности», — подчеркнул и.о. генсека ОДКБ.

Minval.az