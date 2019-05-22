Сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе Новотроицкого Донецкой области отклонились от маршрута, попали на оккупированную территорию и были задержаны боевиками. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«По предварительной информации, сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что командование предпринимает все меры для установления места пребывания и возвращения военнослужащих.

Minval.az