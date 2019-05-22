Многие уже начинают есть клубнику, но врачи предупреждают: употреблять раннюю ягоду следует очень осторожно, ведь ею легко отравиться, пишет Healthinfo.ua.

По словам экспертов, настоящий сезон клубники начнется через две-три недели, и лучше вводить эту ягоду в свой рацион постепенно. Медики настоятельно рекомендуют покупать раннюю клубнику в цивилизованных торговых точках, где она проходит проверку на безопасность. Но даже в этом случае до наступления сезона есть клубнику следует не чаще, чем раз в неделю. Также нужно помнить, что клубника является сильным аллергеном и содержит большое количество фруктовых кислот, которые раздражают слизистые.

Запах. Хорошая ягода обладает «здоровым» запахом – она душистая и натуральная. Если обоняние улавливает какие-то примеси в аромате клубники, лучше отказаться от ее покупки.

Структура. Клубника не должна быть темной, ее хвостики не должны быть сухими, но при этом у хорошей ягоды они легко отрываются, зерна – погружены в мякоть. Слишком яркий цвет может свидетельствовать о присутствующих химикатах, а большой размер каждой ягоды – о повышенном содержании воды.

Естественность. Идеальная глянцевая клубника хороша только для фото – с большой вероятностью она обрабатывалась нитратами и содержит в себе химикаты. У ягод клубники не должно быть глянцевой поверхности, они должны иметь естественный цвет, вид и запах.

Minval.az