В сети появилось видео, где два боксера одновременно отправили друг друга в нокдаун. Ролик опубликован на YouTube-канале House of Highlights.

Поединок прошел 10 мая в одном из отелей Голливуда. Американцы Джерхед Фендерсон и Иросвани Дювергель в одном из эпизодов ударили друг друга и потеряли равновесие. Дювергель упал на канаты и вскоре поднялся, Фендерсон же пролежал на полу дольше соперника. Он поднялся только после того, как рефери поединка начал отcчет.

Бой закончился победой Фендерсона единогласным решением судей.

Minval.az