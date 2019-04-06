Отряд кораблей Черноморского флота ВМФ России провел ракетные стрельбы в акватории Черного моря и вернулся в пункт базирования в Севастополь. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает Крым.Реалии.

«Кроме ракетных катеров Ивановец и Р-60, которые непосредственно выполняли ракетные стрельбы, в пункты постоянной дислокации вернулись 14 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота. Они принимали участие в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства», — цитирует издание сообщение пресс-службы флота.

Пресс-служба Черноморского флота официально не сообщает об учениях.

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