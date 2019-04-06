В Киргизии ужесточили наказание за похищение девушек с целью замужества. Теперь похитителям невест грозит от 7 до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на лидера неправительственной правозащитной организации «Женский банк мира» Гульсану Абытову. Также за это предусмотрен штраф в 200 тысяч сомов (более трех тысяч долларов).

По словам правозащитницы, за последние годы ситуация в республике «особо не поменялась». «Похищение молодых девушек с целю создания семьи против их воли в республике продолжается, даже были случаи, когда девушки совершали суицид после похищения», — рассказала она.

Как отметила Абытова, в большинстве случаев родители похищенных девушек и родственники молодых людей не заявляют о случившемся в правоохранительные органы, а до суда доходят единичные случаи.

Правозащитники сообщили, что ежедневно в Киргизии происходит до 30 случаев похищения несовершеннолетних девушек, шесть из них сопровождается изнасилованиями. Каждый пятый брак в городах республики совершается путем похищения невесты, при этом в селах этот показатель достигает 60 процентов, две трети подобных союзов заключаются без согласия девушек.

Последний раз наказание за похищение невест ужесточалось в 2013 году. Тогда речь шла о сроке от 5 до 10 лет тюрьмы.

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