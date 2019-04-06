Неизвестные до сих пор четыре захоронения, в которых покоятся останки 150 человек, расстрелянных в 1937-1938 годах, обнаружили в городе Батуми (Аджарская АР), говорится в заявлении на странице Епархии Батуми и Лазети в соцсети Facebook, передает «Спутник».

Захоронения находятся на территории базы лагерного сбора №3, на улице Фридона Халваши. Эту территорию министерство обороны передало Патриархии Грузии во временное пользование. Тогда и были обнаружены останки.

Жертв сталинских репрессий перезахоронят с соблюдением всех обычаев на территории военной базы №3 в Батуми 21 апреля.

Епархия также обнародовала список расстрелянных в Батуми в 1937-1938 годах. В него вошли 608 человек. Кто именно был захоронен на территории базы, не сообщается. Между тем, эксперты не исключают, что останки могут принадлежать турецким военным.

Потомки репрессированных требуют проведения анализа ДНК. По данным Первого канала, они забрались у места захоронения и хотят встретится с представителями Епархии.

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