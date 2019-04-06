Главный имам Атырауской области Казахстана Батыржан Мансуров составил список блюд для поминального обеда (садака) и распространил его среди прихожан. В меню вошли восемь позиций, сообщает Mgorod.kz.

В одобренный имамом перечень продуктов вошли баурсаки (пончики), хурма, урюк, тары-талкан (жареное просо), сметана, сливочное масло, одно горячее блюдо (из риса), а также семь шелпеков-лепешек.

«Мы вынуждены распространять такое объявление, так как в последнее время атыраусцы излишне пышно организовывают поминки», – пояснил Батыржан Мансуров.

Имама поддержал православный коллега — священник Успенского собора Михаил Соколов, который согласился с тем, что на поминальных обедах должны быть «исключительно необходимые продукты, а не дорогие деликатесы и излишества».

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