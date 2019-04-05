По приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Королевства Саудовская Аравия генерала Фaйяда бен Хамеда Аль Ровaили, первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков 6 апреля отправится с официальным визитом в эту страну.

Как сообщает МО АР, в ходе встреч с официальными лицами, которые пройдут в рамках визита, стороны обсудят перспективы развития сотрудничества в военной сфере и обменяются мнениями по вопросам региональной безопасности.

Minval.az