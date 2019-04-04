Число азербайджанских туристов, посещающих Турцию, увеличилось на 60 процентов. Об этом сказал журналистам советник по вопросам культуры и продвижения посольства Турции в Баку Ирфан Чифтчи на 18-ой Международной выставке туризма и путешествий (AİTF 2019) в Экспо-центре Баку.

Чифтчи отметил, что отношения между Турцией и Азербайджаном в сфере туризма активно развиваются, в особенности, в последние три года.

«Турпоток из Азербайджана в Турцию вырос на 60 процентов. Мы стремимся увеличить этот показатель и в то же время разнообразить туристические направления. В 2017 году турпоток из Азербайджана в Турцию составил 400 тысяч человек. В 2018 году этот показатель достиг 700 тысяч человек и ожидаем, что по итогам текущего года возрастет еще больше», — цитирует «Анадолу» представителя дипмиссии.

Чифтчи также сказал, что Турция является пятой страной в мире по показателям в секторе туризма и прилагает усилия к развитию турсегмента.

Он также отметил, что Турция принимает участие в AİTF ежегодно, а в этом году страна представлена различными союзами и фирмами.

Minval.az