Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что организация пытается урегулировать конфликт ирландца КонораМакгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова, передает »Советский спорт».

«Я в курсе относительно недавнего обмена сообщениями между Хабибом и Конором. Ситуация дошла до неприемлемого уровня.

Сейчас UFC пытается предпринять необходимые шаги, чтобы охватить обе команды спортсменов, и эта ситуация в данный момент решается изнутри», — цитирует Уайта Yahoo.

Ранее Нурмагомедов ответил на новое оскорбление ирландца КонораМакгрегора в адрес своей жены и религии.

«Если думаешь, что можешь оскорблять чужую религию и быть в безопасности, ты ошибаешься», — написал Нурмагомедов в твиттере.

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