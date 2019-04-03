Магасский районный суд 3 апреля арестовал на десять суток трех лидеров протестов, которые устроили в Ингушетии из-за нового законопроекта о проведении референдумов. Об этом сообщает издание «Медиазона» со ссылкой на главу ингушского отделения партии «Яблоко» Руслана Муцольгова.

Речь идет о старейшине Ахмеде Барахоеве, председателе Совета тейпов Малсаге Ужахове и заместителе главы общественного движения «Опора Ингушетии» Мусе Мальсагове. По словам Муцольгова, всех арестовали по административной статье об организации публичного мероприятия без уведомления.

3 апреля суд также арестовал еще двух участников акции протеста 27 марта, а одного активиста оштрафовал на 20 тысяч рублей. Их признали виновными в участии в несогласованной акции, которая создала помехи движению транспорта. Во время протестов участники на несколько часов перекрыли федеральную трассу «Кавказ».

Муцольгов сказал изданию Znak.com, что утром 3 апреля к лидерам протестного движения в Ингушетии пришли с обысками к шестерым активистам «Ингушского комитета национального единства». Обыск также прошел у муфтия республики Исы Хамхоева. По словам члена партии «Яблоко», ночью в республике отключили интернет, а видные участники протестов не выходят на связь.

27 марта на митинге в столице Ингушетии Магасе произошлистолкновения между протестующими и силовиками. 1 апреля Следственный комитет России завел уголовное дело за нападение на полицейских. В ведомстве уточнили, что во время акции травмы получили десять сотрудников МВД и Росгвардии.

Протест, который организаторы назвали бессрочным, начались в Ингушетии 26 марта из-за законопроекта, который, в частности, предполагает, что изменение границ Ингушетии не будут выносить на референдум. 28 марта глава республики Юнус-Бек Евкуров отправил его на доработку.

Протесты периодически проходят в Ингушетии после того, как в сентябре 2018 года Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе между республиками, напоминает RTVI. Жители Ингушетии посчитали обмен территориями несправедливым и вышли на митинг. В начале декабря 2018 года Конституционный суд России признал решение о границах Чечни и Ингушетии законным.

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