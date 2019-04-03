Напротив Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге появилась стилизованная под надгробие табличка с изображением президента России Владимира Путина. На ней указаны дата рождения главы государства и – через дефис – цифра «2019». Ниже написано «Предал народ России», пишет «Настоящее время».

Табличку сфотографировал петербургский журналист Давид Фрэнкель, спустя примерно полчаса движение «Агит Россия», никнейм которого также изображен на «надгробии», сообщило в твиттере, что табличку установили его активисты.

«Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», – говорится в публикациии «Агит России».

Петербург принял эстафету.

Активисты «@agit_ru» поставили надгробие Путину напротив Исаакиевского собора.

Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России. pic.twitter.com/CX4KVLbKhA — Агит Россия (@agit_ru) 3 апреля 2019 г.

По словам активистов, Петербург «принял эстафету», как это ранее сделали Москва и Набережные челны. Там в марте появились похожие «надгробия».

12 марта суд в Набережных Челнах арестовал на 28 суток местного активиста Карима Ямадаева, который установил инсталляцию в виде могилы Владимира Путина у здания Следственного комитета. На активиста составили протокол по статье о повторном нарушении порядка проведения акции. В январе Ямадаева привлекали к ответственности за установку памятника жертвам политических репрессий. Памятник с надгробием Путина с фото президента и надписью «1952−2019» появилась у здания СК 10 марта.

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