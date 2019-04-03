Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко опубликовал 3 апреля в Facebook номера телефонов украинского бизнесмена Игоря Коломойского, шоумена Владимира Зеленского и гендиректора телеканала «1+1» Александра Ткаченко.

«Какая-то идиотка с «Плюсов» (телеканала «1+1″. –ред.) слила мой номер телефона в интернет, и уже второй день меня спамят тысячами сообщений и звонками со всего бывшего СССР. Поэтому вынужден буду изменить номер, который у меня с 1998 года. Кстати, кто хочет поговорить с Коломойским, Зеленским, Ткаченко – вот их телефоны. Звоните, пишите на здоровье!» – написал Ляшко.

Номера телефонов бизнесмена, шоумена и гендиректора канала указаны на скриншотах со смартфона, которые разместил лидер Радикальной партии.

Minval.az