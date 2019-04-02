France Football огласил пятерку самых высокооплачивыемых футболистов мира, передает «Советский спорт».

Первое место рейтинга занял нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси — в год он получает € 130 млн. Следом идут форвард «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду (€ 113 млн) и нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар (€ 91,5 млн).

Четвертым стал Антуан Гризманн из мадридского «Атлетико» – € 44 млн, пятым — форвард «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бэйл с € 40,2 млн.

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