Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал в отставку из-за событий в Магасе. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

26 марта в Магасе начался митинг, участники которого выступили против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней, а также против планов принять новый региональный закон о референдуме. Также они требовали отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. Акция продолжалась до 28 марта, 27 марта ее участники вступали в столкновения с полицейскими.

29 марта адвокат Калой Ахильгов рассказал Дождю, что в Ингушетии расформировали батальон патрульно-постовой службы полиции, сотрудники которого встали на защиту участников митингов в Магасе, и 19 человек уволили в связи с утратой доверия.

28 марта «Коммерсантъ» сообщил, что Кава ушел в отпуск и может не вернуться на службу.

30 марта глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров провел встречу с новым главой МВД республики — Юрием Муравьевым, бывшим замминистра внутренних дел и начальником следственного управления МВД.

Minval.az