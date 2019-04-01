Во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 30,25% голосов избирателей и действующий глава государства Петр Порошенко с 15,97%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 91,30% протоколов.
На третьем месте с результатом 13,38% голосов идет Юлия Тимошенко.
Первая десятка кандидатов в президенты Украины и их результаты выглядят так:
Владимир Зеленский – 30,25%
Петр Порошенко – 15,97%
Юлия Тимошенко – 13,38%
Юрий Бойко – 11,53%
Анатолий Гриценко – 6,99%
Игорь Смешко – 5,98%
Олег Ляшко – 5,46%
Александр Вилкул – 4,22%
Руслан Кошулинский – 1,65%
Юрий Тимошенко – 0,62%
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Шоумен и комик Владимир Зеленский продолжает лидировать по итогам первого тура выборов на Украине с результатом 30,26% голосов. Об этом свидетельствуют данные интерактивного табло украинской ЦИК после обработки 90,11% протоколов.
Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 15,99% сограждан, лидера партии «Батьковщина» Юлию Тимошенко — 13,36% голосовавших.
Глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко занимает четвёртую строку рейтинга с 11,53% голосов.
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Актёр и шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины — после обработки 80,20% протоколов он набирает 30,40% голосов, действующий глава страны Пётр Порошенко получает 16,03%. Оба кандидата на данный момент проходят во второй тур выборов.
Эти данные предоставлены Центральной избирательной комиссией Украины.
Третье место — у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с 13,24% голосов. Четвёртое место — у кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко (11,55%).
Остальные кандидаты набирают не более 7,03% голосов.
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Шоумен Владимир Зеленский набирает 30,2% голосов избирателей после обработки Центризбиркомом 50,36% бюллетеней на выборах президента Украины. Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко, у которого 16,64% голосов.
На третьем месте — Юлия Тимошенко с 13,08% голосов.
Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов, который состоится 21 апреля.