Во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 30,25% голосов избирателей и действующий глава государства Петр Порошенко с 15,97%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 91,30% протоколов. На третьем месте с результатом 13,38% голосов идет Юлия Тимошенко. Первая десятка кандидатов в президенты Украины и их результаты выглядят так: Владимир Зеленский – 30,25%

Петр Порошенко – 15,97%

Юлия Тимошенко – 13,38%

Юрий Бойко – 11,53%

Анатолий Гриценко – 6,99%

Игорь Смешко – 5,98%

Олег Ляшко – 5,46%

Александр Вилкул – 4,22%

Руслан Кошулинский – 1,65%

Юрий Тимошенко – 0,62% *** Шоумен и комик Владимир Зеленский продолжает лидировать по итогам первого тура выборов на Украине с результатом 30,26% голосов. Об этом свидетельствуют данные интерактивного табло украинской ЦИК после обработки 90,11% протоколов. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 15,99% сограждан, лидера партии «Батьковщина» Юлию Тимошенко — 13,36% голосовавших. Глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко занимает четвёртую строку рейтинга с 11,53% голосов.

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Актёр и шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины — после обработки 80,20% протоколов он набирает 30,40% голосов, действующий глава страны Пётр Порошенко получает 16,03%. Оба кандидата на данный момент проходят во второй тур выборов.

Эти данные предоставлены Центральной избирательной комиссией Украины.

Третье место — у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с 13,24% голосов. Четвёртое место — у кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко (11,55%).

Остальные кандидаты набирают не более 7,03% голосов.

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Шоумен Владимир Зеленский набирает 30,2% голосов избирателей после обработки Центризбиркомом 50,36% бюллетеней на выборах президента Украины. Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко, у которого 16,64% голосов.

На третьем месте — Юлия Тимошенко с 13,08% голосов.

Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов, который состоится 21 апреля.

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