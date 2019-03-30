Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москва до 2014 года могла подслушивать телефонные разговоры лидеров Украины с руководством других стран.

«До 2014 года Москва имела возможность перехватывать разговоры, которые проводили по конфиденциальной связи, даже если они были не с Москвой. Разговоры с Беларусью, Казахстаном, разговоры с государствами — членами СНГ или теми, кто вышли из него. И если была установлена конфиденциальная связь советского образца, — она перехватывается и распечатывается Москвой», — сказал глава государства в пятницу в эфире телеканала ICTV.

П.Порошенко познакомил журналистов с оборудованием ситуативной комнаты президента Украины, из которой он ведет переговоры с руководством США, НАТО, лидерами других стран.

По словам президента, в этом помещении установлено оборудование, которое позволяет ему вести телефонные переговоры по современной, защищенной связи.

«Вся связь, которая здесь есть — это связь конфиденциальная. Это установили наши турецкие коллеги… Это — исключительно для связи с Белым Домом, конфиденциальная связь с Государственным департаментом, правительством США», — сказал П.Порошенко.

Он также уточнил, что в комнате есть связь со штаб-квартирой НАТО, с Генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом.

П.Порошенко добавил, что также «есть система шифрования конфиденциальной связи с Германией и рядом других европейских стран».

Minval.az