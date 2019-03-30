Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили в интервью изданию «Гордон» рассказал, что в 2008 году, когда во время телефонного разговора жевал кончик галстука, не знал, что его снимают камеры.

«Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать. Эта привычка у меня еще с «Артека»: уже там к галстуку я был неравнодушен. Поэтому, видите – особенно их и не ношу. Я на диете сейчас: хочу похудеть. Вы думаете, чего я такой худой стал? Потому что от галстуков отказался», – сказал политик.

По его словам, он не помнит, что услышал во время того телефонного разговора.

«Камеры стояли у меня в кабинете: и ВВС, и СNN, и все остальное… И в какой-то момент я просто утратил контроль. Хотя я не помню, что у меня была особая истерика, никто из нас не впадал в панику. 100 с лишним тысяч человек напали на мою маленькую страну, танки, самолеты, столицу нашу взять хотели, правительство свергнуть, меня убить – все это были их цели. Но ни одну из этих целей [президент РФ Владимир] Путин осуществить не смог», – сказал Саакашвили.

В 2008 году телерадиокорпорация BBC показала в эфире кадры, на которых президент Грузии Саакашвили жует кончик галстука. Этот инцидент был использован российскими СМИ в качестве элемента пропаганды во время вооруженного конфликта в Южной Осетии.

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