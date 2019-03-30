На украинском общественном телеканале «UA: Первый» сорваны дебаты трех главных кандидатов в президенты Украины — Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского.

Как сообщает телеканал «Громадське», Порошенко и Зеленский не явились на дебаты. Тимошенко пришла, поблагодарила организаторов дебатов, принесла извинения и покинула студию.

«Ведущие и приглашенные журналисты начали уговаривать ее остаться, даже начали ставить острые вопросы, но она не поддалась», — сообщает«Украинская правда».

Выборы президента Украины пройдут в воскресенье, 31 марта.

Minval.az