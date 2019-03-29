В предстоящее воскресенье в Украине пройдут президентские выборы. Итог их предсказать невозможно. Можно лишь, с большой долей вероятности предполагать, что неизбежен второй тур выборов. А вот, кто пройдет во второй тур – вопрос вопросов. И даже то, что давно уже определилась тройка лидеров предвыборной гонки, ни о чем не говорит.

Рейтинги и анти-рейтинги

Нужно понимать, что слишком уж многое сплелось в Украине нынешней. Интересы олигархов, США, России помножены на традиционно непредсказуемую волю самих избирателей. Просто напомню, что в новейшей истории Украины только Леонид Кучма сумел дважды избираться на пост президента страны. Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Виктор Янукович – все они были президентами один срок.

Сумеет ли переизбраться на второй срок действующий президент Украины Петр Порошенко? Никто не берется давать гарантированный ответ на данный вопрос. Но, конечно же, можно уже сейчас указывать на то, что есть довольно ощутимое недовольство действующей властью. Президентские выборы 2014 года прошли в один тур и закончились победой Петра Порошенко, за которого отдали свои голоса 54,7% голосовавших граждан Украины.

Сейчас у Порошенко нет рейтинга и близкого к тогдашнему. По самым разным оценкам, за него готовы проголосовать от 14,8 до 18,8 процентов опрошенных различными социологическими службами граждан Украины. Он соревнуется за второе место с лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко, за которую, согласно данным различных социологических опросов, готовы проголосовать от 8, 7 до 16, 6 процентов опрошенных.

На первом же месте идет известный комик Владимир Зеленский. За него, по данным разных соцопросов, готовы проголосовать от 24,6 до 32,1 процента опрошенных. И рейтинг Зеленского, как ничто иное, является демонстрацией недовольства украинцев как президентом Порошенко, так и всей украинской политической элитой. Люди хотят видеть новые лица и потому готовы верить даже в политический талант актера Зеленского.

Расчеты и просчеты кандидатов

Самое интересное, что все три лидера предвыборной гонки уверены в своем успехе. К примеру, Юлия Тимошенко, в интервью Дмитрию Гордону открыто заявила, что уверена в том, что станет новым президентом Украины, пожелав во втором туре побороться с Владимиром Зеленским.

«Наши люди обошли 3 миллиона 553 тысячи с хвостиком квартир. И это не соцопрос, это голосование, извините… 30 процентов сказали, что или не пойдут на выборы, или отказались общаться. Так, как это обычно бывает: 30 процентов не ходят голосовать, на выборы придет немногим больше 60 процентов граждан. Но вот этот квартирный обход четко показал, за кого готовы отдать свои голоса люди…. У Зеленского – 20,89, я даже до сотой доли могу сказать. У Петра Алексеевича, что для меня немного неожиданно было 15 с копейками. А мы имеем 31 с копейками процент», – утверждает Тимошенко.

Как видим, ее данные сильно отличаются от тех, что выдают все социологические опросы. Порошенко, естественно, в долгу не остается. По всей Украине красуются щиты со слоганом, который придумали его политтехнологи: «Кандидатов много – президент один». Плюс, в социальных сетях активно работают его симпатики. Они указывают на то, что только он из кандидатов четко заявил, что будущее Украины в ЕС и в НАТО. Они же напоминают о его огромной заслуге в формировании новой, боеспособной украинской армии.

Кстати, именно Порошенко является главным объектом критики со стороны российских СМИ. При этом, учитывая нынешний характер российско-украинских отношений, это может сыграть даже на пользу Порошенко. Ведь рядовой украинский избиратель может подумать так: «Раз его ругают в России, значит он все правильно делает для Украины».

Что до Зеленского, то солидное его преимущество, по данным всех социологических опросов, как это не удивительно, не гарантирует актеру не только победы во втором туре, но даже выхода в него. Слишком уже часто бывало так, что избиратели в последний момент предпочитают не голосовать за кандидата, пусть и нового, но не имеющего внятной программы. С Зеленским именно такая история. Он всячески избегает интервью и дебатов. Причина очевидна – слишком быстро выявится его полная политическая безграмотность.

Быть ли союзу Зеленского и Тимошенко?

Таков предвыборный расклад. Согласно ему, с большой долей вероятности можно предполагать, что во второй тур президентских выборов выйдут двое из тройки лидеров – Зеленский, Порошенко, Тимошенко. И в этой связи интересны цифры, приведенные Киевским международным институтом социологии. Избирателям задали вопрос по поводу голосования во втором туре президентских выборов.

В паре Порошенко – Тимошенко больше набирает лидер ВО «Батьківщина»: 26,7% среди всех респондентов против 18,4%; при этом Зеленский набирает больше всего голосов и в паре с Порошенко (43% против 17,6%), и в паре с Тимошенко (39,1% против 20%). Такие вот данные опроса. Но к ним нужно относиться с солидной долей осторожности.

В свою игру играет нынешний глава МВД Арсен Аваков. Он почти что открыто поддерживает Юлию Тимошенко. Аваков понимает, что в случае переизбрания Порошенко, он вряд ли останется в кресле главы МВД. А за ним, по данным украинских СМИ, стоят еще и некоторые добровольческие батальоны, а также ряд министерств и ведомств.

По имеющимся у нас данным, в случае выхода Порошенко во второй тур, произойдет объединение вокруг его главного оппонента иных кандидатов. Так, если во второй тур выйдет Зеленский, то Тимошенко призовет свой электорат отдать голоса за него. А если во второй тур пройдет Тимошенко, то Зеленский призовет своих симпатиков голосовать за лидера «Батькивщины». Такой расклад сулит мало хорошего действующему главе украинского государства. Но нельзя забывать, сколь легко и быстро в этой стране не только создаются, но и разрываются любые политические союзы и сколь непредсказуема сама здешняя политическая жизнь.

Акпер Гасанов, обозреватель (Украина)

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