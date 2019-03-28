Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, запрещающий принимать мигрантов на работу в 33 сферах, в частности, в торговле, городском транспорте и производстве одежды и напитков. Об этом говорится на сайте правительства региона.
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, запрещающий принимать мигрантов на работу в 33 сферах, в частности, в торговле, городском транспорте и производстве одежды и напитков. Об этом говорится на сайте правительства региона.
Дата: 2019/03/28 13:30
Раздел: Бывший СССР
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