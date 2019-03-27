Американская компания Ford решила свернуть бизнес на территории России и покинуть этот рынок. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак в интервью газете «Коммерсантъ».

«Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России. Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт — Ford Transit», — рассказал вице-премьер о проблемах американской компании.

По его словам, управлять этим бизнесом на территории России будет их давний партнер — компания Sollers, с которой Ford долгое время сотрудничал при производстве автомобилей в России. Группа Sollers по итогам переговоров с Ford получит контрольный пакет в совместных предприятиях с американской компанией.

Также Козак рассказал, что правительство рассматривает возможность заключения специального инвестиционного контракта (СПИК) на производство Ford Transit на мощностях завода в Елабуге.

Изначально компания рассматривала несколько вариантов сокращения своего присутствия на российском рынке, среди которых полный уход считался самым жестким. Вместе с компанией Sollers у компании в России три завода: во Всеволожске (выпускают Ford Focus и Ford Mondeo), в Набережных Челнах (Ford Fiesta и Ford Ecosport) и в Елабуге (Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit).

Уход компании связан с масштабной программой реструктуризации бизнеса во всем мире. Компания уже несколько раз сообщала о масштабных сокращениях, например в Германии. В России заводы компании не выходили на рентабельность из-за низких продаж.

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