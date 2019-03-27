Вильнюсский окружной суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова. Его признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года, передает «Интерфакс».

Кроме того, бывшего офицера КГБ Михаила Головатова заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

13 января 1991 года советские военные предприняли штурм телецентра в Вильнюсе. В результате в городе произошли столкновения между военными и сторонниками независимости Литвы, в результате которых погибли 14 человек, пострадали более тысячи.

Всего обвинения предъявлены 67 гражданам России, Беларуси и Украины. Большинство из них привлечено к суду заочно.

94-летний Язов обвиняется в создании в конце 1990 года организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав России. Обвинение считает, что он создал группы с бывшим главой МВД СССР Борисом Пуго, председателем КГБ СССР Владимиром Крючковым, секретарем ЦК КПСС Олегом Шениным.

Язова обвинили в том, что он поручил «подготовить план захвата власти в Литве», а также составить список стратегически важных объектов, подлежащих захвату, в том числе государственные органы власти.

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