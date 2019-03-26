Число раненых в крупном ДТП в Нур-Султане, где столкнулись три автобуса, машина скорой помощи и легковушка, достигло 36 человек. Об этом рассказали в акимате казахстанской столицы.

По данным акимата, на «скорой» 26 человек были доставлены в стационары Нур-Султана, из них 23 пациента были отвезены в городскую многопрофильную больницу, еще двое — в горбольницу №1, один раненый — в центральную дорожную больницу.

Еще восемь человек получили легкие ушибы и смогли обратиться в стационары самостоятельно. Все пострадавшие в ДТП — взрослые, детей среди них нет, передает Sputnik Казахстан.

Кроме того, стали известны подробности о погибших в результате трагедии 53-летнем водителе автобуса и 26-летней пассажирке. «Погибшая девушка Айзат Нурекенова жила в Карагандинской области, по транспортировке окажем помощь, она мать-одиночка, у нее один несовершеннолетний ребенок. У водителя Абая Оспанова четверо детей», — рассказал руководитель ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов.