Заместитель главы демократической партии «Ак жол» Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семипалатинск (Семей) в честь казахских ханов и общественных деятелей, сообщает издание Atameken Business.

Во время заседания общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050» Иса заявил, что Петропавловск надо назвать именем Абылай хана, Павлодар — именем Кенесары, а Семипалатинск — именем Алихана Букейханова.

Заместитель председателя партии добавил, что переименование является его личной идеей, так как обсуждение на заседании партии только планируется.

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