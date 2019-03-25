Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в разговоре с «Известиями» прокомментировал предстоящие президентские выборы в Украине, отметив, что США ориентируются на украинского лидера Петра Порошенко, «выполняющего все указания».

«В настоящее время Украина управляется извне, а именно из Вашингтона. Американцы в своих заявлениях утверждают, что они поддержат любого избранного кандидата. Вместе с тем совершенно очевидно, что они ориентируются на Порошенко, выполняющего все указания заокеанских кураторов», — сказал Патрушев.

По его словам, если действующий президент победит на выборах, это может привести к усугублению противоречий в обществе и распаду государства, пишет газета.

Minval.az