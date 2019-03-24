Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили и его супруга Мака Чичуа решили посуточно сдавать коттедж на их приусадебном участке в Душети. Туристы из разных стран мира смогут забронировать дом, построенный экс-президентом, через популярный сервис краткосрочной аренды Airbnb. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Вскоре после окончания президентского срока Маргвелашвили вернулся к преподавательской деятельности. С недавнего времени 49-летний доктор философии вновь начал читать в Грузинском институте общественных дел (GIPA) курс лекций по теме «политика».

Cемья Маргвелашвили рассчитывает, что аренда дома станет главным источником дополнительного дохода. Объявление о сдаче «уютного коттеджа в сельской местности недалеко от Тбилиси» уже размещено на Airbnb, на странице дочери экс-президента Анны Маргвелашвили.

Стоимость за сутки составляет 80 долларов. Маргвелашвили и Чичуа признаются, что в настоящее время для них это «немаленькая сумма».

«По-моему, по части денег я – христианин, потому что все, что у меня есть, а есть у меня всегда немного, я постоянно трачу и надеюсь на бога», — пошутил экс-президент, отметив, что, когда он покинул Авлабарскую резиденцию, его накопления составляли примерно 2,2 тысячи долларов.

Энергоэффективный коттедж с земляной крышей в нескольких метрах от хозяйского дома Маргвелашвили построил сам два года назад. Собственными руками он сделал и многие предметы мебели. Мака Чичуа использовала свое амплуа художника и взяла на себя интерьер комнат. Как выяснилось, ей же пришла в голову идея сдавать дом туристам, а муж поддержал инициативу.

Первыми гостями семьи Маргвелашвили станут туристы из Франции, которые забронировали коттедж на несколько дней в конце марта. Иностранцы еще не знают, что принимать их будет бывший президент и первая леди – в описании на сайте не указано, кому принадлежат апартаменты.

Маргвелашвили планирует, что будет проводить гостям экскурсии по своему участку и угощать фруктами и овощами, выращенными здесь. На участке экс-президента растет гранат, саженец которого ему подарил глава Азербайджана Ильхам Алиев, а также несколько сортов картофеля, выращенных по совету белорусского лидера Александр Лукашенко.

Георгий Маргвелашвили был четвертым президентом Грузии и занимал этот пост с ноября 2013 года по декабрь 2018 года. Его место заняла Саломе Зурабишвили.

Minval.az