Российский актер Алексей Панин объяснил свою недавнюю фразу о ненависти к грязной России. Об этом он написал в инстаграме.

До этого Панин написал, что ненавидит страну, потому что она грязная, уголовная и гомофобная.

Актер пояснил, что в русском языке слово «ненавижу» имеет целый ряд значений и даже означает понятие «отвращение».

«Когда я писал свой пост о России, я вкладывал в свои слова именно это. Да, я испытываю отвращение к грязи на улицах! Но это же правда!», — подчеркнул Панин.

Также он добавил, что ненавидит людей, которые призывают уничтожать представителей сексуальных меньшинств.

«Я всегда говорил о толерантности и призывал людей быть добрыми, а меня пытаются обвинить в разжигании ненависти и вражды», — добавил Панин.

Minval.az