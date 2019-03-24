Кандидат в президенты Украины, один из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что вместе с председателем Политсовета партии Виктором Медведчуком отстаивал интересы своей страны на проведенной накануне в Москве встрече, посвященной вопросам газа.

«На встрече в Москве мы отстаивали интересы Украины и ее граждан», — заявил Бойко, комментируя журналистам совместную с Медведчуком поездку в Москву на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

Кандидат в президенты подчеркнул, что эта встреча была необходима. На ней обсуждались прикладные экономические вопросы, которые накопились за последние пять лет, особенно в газовой отрасли. «Сегодня Украина закупает российский газ не по прямому контракту, а через каких-то посредников, через какие-то схемы в Европе, причем на $100 дороже. А это напрямую влияет на коммунальные тарифы, на стоимость продукции, в том числе и продуктов питания. Также существует реальная угроза потери транзита газа через Украину. А это 80 млрд гривен поступлений в бюджет, 50 тысяч рабочих мест, энергетическая безопасность страны. К тому же транзит газа через Украину важен для энергетической безопасности Европы. Однако ни президент, ни правительство, ни «Нафтогаз» ничего не делают для продления транзитного контракта. В тех конструкциях, которые мы вчера обсуждали, заинтересована Европа как потребитель газа, Украина — как транзитер, а РФ — как поставщик», — сказал он.

Бойко акцентировал, что цена газа для украинских потребителей может быть существенно снижена. «После вчерашней поездки и заверений главы «Газпрома» о возможности снижения цены российского газа на 25%, предельную цену на газ можно снизить до 3800 гривен за тысячу кубометров для всех категорий потребителей», — подчеркнул основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Кандидат в президенты отметил, что «встреча была инициирована нашей стороной, и я считаю, что мы сделали правильно, поскольку от этого зависит благосостояние украинцев. А те политики, которые это критикуют, пусть сами решат хотя бы один вопрос, улучшат жизнь людей, ведь они на протяжении последних пяти системно ее ухудшали».

Бойко напомнил, к каким последствиям привел разрыв экономических связей Украины с Россией.

«Я вижу, насколько тяжело сказалась на украинской промышленности потеря российского рынка. Остановились десятки заводов, уничтожены сотни тысяч рабочих мест. Такие предприятия, как Крюковский вагоностроительный завод, Запорожский абразивный комбинат, Кременчугский завод технического углерода, «Запорожтрансформатор» и многие другие потеряли доступ на рынок РФ, при этом на западном рынке жесточайшая конкуренция. Это создало огромные проблемы для отечественной экономики. Поэтому российский рынок необходимо возвращать. Тем более, что сегодня мы покупаем у РФ товаров на $3 млрд больше, чем продаем туда», — цитирует политика «Интерфакс».

«Мы обеспечим людей работой, дадим нормальные тарифы и дадим возможность продолжать транзит газа по территории Украины. Мы не нарушили ни одного закона. Мы отстаивали интересы Украины и ее граждан. И я не боюсь, что нам могут инкриминировать какие-то правонарушения», — резюмировал Бойко.

22 марта в Москве прошла встреча оппозиционных украинских политиков Бойко и Медведчука с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. На встрече поднимался вопрос о продолжении транзита российского газа по Украине, создания газотранспортного консорциума, прямых закупок газа у РФ, а также возможности торгово-экономического сотрудничества двух стран.

В ходе переговоров Миллер поддержал предложение Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит Бойко и Медведчука в Россию и их переговоры направлены против Украины.

В тот же день глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что СБУ даст оценку этому визиту.

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