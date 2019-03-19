16 марта на сайте petitions.by появился текст петиции с требованием объявить посла России в Беларуси Михаила Бабича персоной нон грата. Внимание на это обратила «Хартия-97».

«Учитывая командный тон посла России Бабича, не понимающего разницы между федеральным округом Российской Федерации и независимым государством Республикой Беларусь, просим, в соответствии со ст.9 и ст.43 Венской конвенции от 18.04.1961 «О дипломатических сношениях» объявить посла Российской Федерации Бабича Михаила Викторовича persona non grata», — говорится в тексте петиции.

Учреждения, в которые планируется направить обращение: Министерство иностранных дел Беларуси.

Петицию подписали более 1200 белорусов.

Minval.az