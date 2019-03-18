Чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин и директор Регионального бюро по Европе и СНГ Миряна Шполярич Эггер посетили армянское село Малый Веди, где реализуются программы по развитию сельского туризма.

Координатор программы ПРООН Арман Ванесян сообщил, что проекты реализуются на сумму 3 миллионов долларов, которые выделила Россия на безвозмездной основе.

Средства будут направлены на развитие в Армении сельского туризма по программе, запущенной в 2016 году. По ней планируется создать рабочие места в 60 селах республики в сфере сельского туризма.

Minval.az