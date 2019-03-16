Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что готов вернуться в октагон и схлестнуться с любым соперником.

«Упорно тренируюсь, я готов вернуться в октагон. Надеюсь, что скоро сделаю важное объявление», — цитирует спортсмена RT.

При этом он отметил, что пока не может назвать точную дату своего возвращения.

«Тем не менее я готов выйти против любого соперника, которого мне определит UFC», — сказал Макгрегор.

Последний поединок ирландец провёл 6 октября 2018 года. Тогда он потерпел поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

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