Ежедневное употребление яиц может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, однако влиянию пищевого холестерина подвержены не все люди, пишет The New York Times со ссылкой на исследователей.

По словам профессора медицины Университета Колорадо доктора Роберта Экеля, существует достаточно данных, подтверждающих, что «яйца и общее потребление холестерина в рационе питания оказывают влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний», а также увеличивают риск смертности от разных причин.

При этом доцент кафедры эпидемиологии Норрина Аллен отметила, что потребление яиц имеет и положительные стороны, поскольку в них содержатся аминокислоты и минералы.

По её словам, для уменьшения рисков сердечно-сосудистых заболеваний рекомендуется снизить потребление яиц, особенно яичных желтков, в рамках здоровой диеты.

«Но мы не хотим, чтобы люди посчитали, что теперь им нельзя есть яйца. Это неверный посыл», — подчеркнула она.

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