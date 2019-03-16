Суд присяжных в Сан-Диего, штат Калифорния, признал, что компания Apple нарушила патент производителя процессоров Qualcomm и должна выплатить $31 млн компенсации. Об этом 15 марта сообщило агентство Reuters.

В суде Сан-Диего на протяжении восьми дней продолжалось патентное разбирательство по иску Qualcomm к Apple. Qualcomm настаивала на компенсации в размере $1,41 за каждый проданный iPhone, который нарушил патенты.

Как пишет агентство, компенсация в размере $31 млн — это небольшая сумма для компании с рыночной стоимостью $866 млрд долларов и годовой выручкой в сотни миллиардов долларов.

В декабре 2018 года суд в Германии постановил, что компания Apple нарушила патент производителя процессоров Qualcomm. Позже Apple сообщили, что планируют обойти этот запрет, выпустив специальное обновление.

В конце ноября того же года Qualcomm также выиграла патентный спор у Apple в Китае. Тогда компании предварительно запретили ввоз и продажи моделей, выпущенных до 2018 года. Apple сообщили, что намерена оспорить это решение.

В июле 2017 года компания-производитель микроэлектроники Qualcomm обвинила Apple в нарушении своих патентов и потребовала, чтобы в США запретили продавать айфоны и айпады с чипами не от Qualcomm. Речь идет о патентах, которые позволяют экономить заряд аккумулятора, отмечает Rtvi.

В Apple тогда называли претензии компании беспочвенными и утверждали, что Qualcomm — лишь одна из десятка компаний, которые разрабатывают подобные технологии.

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