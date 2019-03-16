Три группы поклонников Майкла Джексона во Франции подали в суд на героев фильма «Покидая Неверленд», которые обвинили артиста в домогательствах. Об этом 15 марта сообщили на сайте одной из фан-организаций MJ Street, передает Rtvi.

Вместе с фан-группой MJ Street в суд на Уэйда Робсона и Джимми Сейфчака подали также организации Michael Jackson Community и ON THE LINE. По мнению поклонников Майкла Джексона, герои фильма «Покидая Неверленд» оскорбляют память музыканта. Они также говорят, что в фильме игнорируют принцип презумпции невиновности, а в картине звучат безосновательные обвинения.

По данным France24, судебное заседание состоится 4 июля. Каждая из трех фан-групп требует, чтобы герои фильма символически выплатили €1 за те неудобства, которые Сейфчак и Робсон доставили поклонникам музыканта. Фанаты также потребовали, чтобы мужчины оплатили их издержки на услуги юристов.

В 2019 году в прокат вышел документальный фильм Дэна Рида «Покидая Неверленд». В главной роли снялись Уэйд Робсон и Джимми Сейфчак, которые утверждают, что в детстве подверглись сексуальным домогательствам со стороны Майкла Джексона. Фильм сразу навлек на себя осуждение фанатов певца. Его также критиковали за то, что авторы фильма не представили в нем альтернативную позицию — мнение семьи Майкла Джексона. Родственники умершего назвали картину «публичным линчеванием».

После выхода фильма голос Джексона убрали из эпизода «Симпсонов», а радиостанция Би-би-си исключила его песни из своего эфира. В России, наоборот, от телетрансляции «Покидая Неверленд» отказался Первый канал, потому что новость о премьере «вызвала противоречивую общественную реакцию».

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