Студия Disney восстановила режиссера Джеймса Ганна в должности режиссера «Стражей Галактики 3». Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на Marvel Studios и представителей режиссера. Ганн в твиттере подтвердил информацию о своем возвращении.

По информации Deadline, Disney вернула Ганна еще несколько месяцев назад. До этого глава студии Алан Хорн и представители Marvel несколько раз встретились с режиссером. Хорн принял решение о восстановлении Ганна после его публичных извинений за оскорбительные твиты.

Джеймс Ганн приступит к съемкам третьих «Стражей Галактики» после завершения работ над второй частью «Отряда самоубийц» для студии Warner Bros.

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