В мессенджере WhatsApp обнаружена новая функция, при помощи которой можно проверять фотографии на подлинность. Об этом отмечается в блоге WABetaInfo.

В бета-версии 2.19.73 автор блога обнаружил новую функцию под названием «поиск по изображению». С ее помощью можно проверять фото на подлинность с помощью поисковика Google. В частности, пользователь может быстро загрузить снимок в поисковик и найти либо идентичные, либо похожие картинки.

Это, в свою очередь, позволяет определить, является ли владелец аккаунта реальным и использует ли он фотошоп.

В настоящее время для пользователей функция недоступна. Сами разработчики также не анонсировали ее добавление.

Minval.az