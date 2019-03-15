В сети появилось видео, снятое преступником во время расстрела прихожан мечети в Новой Зеландии. Кадры размещены на хостинге для GoPro-камер Live4.

На ролике видно, как преступник (28-летний Брентон Таррант, придерживавшийся ультраправых взглядов и высказывавший ненависть к мигрантам) подходит к зданию с помповым ружьем в руках и расстреливает своих первых жертв. После этого он берет в руки штурмовую винтовку и начинает поливать огнем во все стороны, добивая раненых.

В результате нападения на мечети погибли 49 человек.

Слабонервным не смотреть!

Minval.az