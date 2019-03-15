Компания Boeing решила приостановить поставки самолетов модели 737 MAX, но продолжит их выпускать. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ее представителя.

В компании сообщили, что продолжат выпускать 52 самолета в месяц, при этом модели MAX не будут поставляться авиакомпаниям и лизинговым компаниям.

«Мы продолжаем выпускать самолеты 737 MAX, оценивая, как ситуация, включая потенциальные ограничения по мощности, повлияет на наше производство», — сказал представитель Boeing Чаз Бикерс.

Таким образом, компания реагирует на крупнейший кризис за многие годы.

Minval.az