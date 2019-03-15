Tesla представила свой новый электромобиль Model Y, который позиционируется как вторая доступная модель в линейке компании.

Первым компания выпустит вариант стоимостью 47 тысяч долларов, предназначенный для дальних поездок — до 482 километров (300 миль) за один заряд. Ее продажи начнутся осенью 2020 года.

Стандартная версия Model Y (370 километров за один заряд) будет стоить 39 тысяч долларов и появится в 2021 году.

Внешне Model Y похожа на первую доступную модель Model 3. Она немного крупнее и у нее есть панорамная крыша.

Minval.az