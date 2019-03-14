Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон намерен сразиться с россиянином, чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я готов к Хабибу. Защищай или освобождай», — написал Фергюсон в твиттере, передает агенство «Интерфакс».

Нурмагомедов в октябре 2018 года победил ирландца Конора Макгрегора в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. После боя случились беспорядки, в которых принял участие Нурмагомедов и бойцы из окружения Макгрегора. Россиянин в итоге был дисквалифицирован на девять месяцев решением атлетической комиссией штата Невада (NSAC), а также оштрафован на $500 тыс. Макгрегор был дисквалифицирован на полгода и оштрафован на $50 тыс.

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