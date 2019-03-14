Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели «переговоры» с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.

«Маурер» предложил заблокировать миллионы действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, которые якобы лежат в швейцарском банке «Лексус Вованиаль», а потом перевести на личный счет Гуаидо. «Швейцарский президент» также подчеркнул, что оппозиционер имеет право распоряжаться этими средствами как «глава государства».

Лидер оппозиции поблагодарил собеседника не только от своего имени, но и от лица венесуэльцев, а также согласился прислать запрос на блокировку средств.

«Обрадованный Гуаидо немедленно заявляет прессе, что только что пообщался с «Маурером» на тему блокировки счетов правительства Мадуро. Естественно, реальные официальные власти Швейцарии опровергают эти слова», — отметили пранкеры в комментарии для Sputnik Mundo.

Minval.az