Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG рассматривает вариант создания отдельной компании, которой передадут последние 50 км газопровода. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно предложению, новое юрлицо будет владеть и управлять небольшой подводной частью трубопровода в территориальных водах Германии.

Предполагается, что в то время как на этот участок будут распространяться правила Евросоюза, остальная часть «Северного потока — 2» (почти 1,2 тыс. км через Балтийское море) останется вне юрисдикции блока.

Издание уточняет, что план находится на начальном этапе разработки и может вызвать новую волну критики в адрес проекта. Так, по мнению FT, рассматриваемая корпоративная структура существенно подорвёт февральское решение ЕС, согласно которому весь проект будет регулироваться энергетическими правилами союза.

Minval.az