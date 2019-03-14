Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ о введении моратория на смертную казнь на территории штата, сообщается на сайте политика.

«Мораторий на смертную казнь должен быть установлен в форме отсрочки приведения в исполнение приговора для всех людей, приговоренных к смертной казни в Калифорнии», — говорится в документе.

Согласно указу в Калифорнии должен быть аннулирован протокол смертельной инъекции и закрыта специальная камера в тюрьме Сан-Квентин. В документе подчеркивается, что введение моратория не означает отмены обвинительных приговоров.

Ранее против введения моратория на смертную казнь выступал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что решение также не поддержат родственники жертв 737 убийц, содержащихся в тюрьмах Калифорнии.

Minval.az