Очень печально и болезненно для нас, что из Нагорного Карабаха делегации приезжают в Абхазию и «Южной Осетии» и ставят вопрос, будто это конфликты одного и того же типа, ищут какую-то симметрию, — об этом президент Грузии заявила на встрече с президентом Национальной ассамблеи Араратом Мирзояном в Ереване, сообщает Общественный телеканал Грузии.

По словам президента Грузии, сотрудничество парламентов двух стран по вопросам конфликтов является очень важным.

«Вы также упомянули наше сотрудничество в вопросе конфликтов и это очень важно. Эти конфликты, наверное, для нашего региона являются тем, что больше всего ограничивает наше совместное продвижение. Как вы знаете, в Грузии есть два оккупированных территории и если мы говорим об интересах страны, для нас главным и единственным интересом является то, чтобы наш суверенитет и территориальная целостность были признаны, признаны не только словесно, но и фактически.

С этой точки зрения очень печально, что из Нагорного Карабаха делегации приезжают в Абхазию и Южную Осетию и ставят вопрос, будто это конфликты одного и того же типа и ищут какую-то симметрию, для нас это очень печально и болезненно.

Мы думаем, что здесь нет такой доброжелательности, которая должна существовать в отношении нашей страны», — отметила Саломе Зурабишвили.

Minval.az