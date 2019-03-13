Зинедин Зидан, вновь занявший пост главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал», будет зарабатывать 12 млн евро в год.

Это на несколько миллионов больше по сравнению с периодом, когда он покидал «Реал» весной 2018 года: тогда его годовой заработок составлял 7,5 млн евро плюс бонусы, сообщает агенство «Интерфакс».

При этом упоминается о том, что в 2016 году, когда француз возглавил основную команду, он получал 2,5 млн евро в год, затем зарплату увеличили до 5,5 млн, а после этого – до 7,5 млн евро.

Зидан впервые возглавил «Реал» в мае 2016 года. Под его руководством мадридский клуб три раза выиграл Лигу чемпионов, по два раза – Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, по разу – чемпионат Испании и Суперкубок Испании. Весной 2018 года, сразу после очередного триумфа в Лиге чемпионов, он объявил об уходе, объяснил свое решение тем, что клуб нуждается в переменах.

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