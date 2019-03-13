Посол России в Беларуси Михаил Бабич 12 марта провел встречу с лидерами белорусской общественной организации «Говори правду» Андреем Дмитриевыми Татьяной Короткевич, в ходе которой стороны обсудили отношения Москвы и Минска. Детали беседы Дмитриев раскрыл в разговоре с «Радыё Свабода».

«У нас коротко заходила речь о возможности агрессии России. Он полностью это исключил и сказал, что это невозможно. Они видят основу союзного государства в экономике и хотят развязать узлы именно в экономике, а не бряцать оружием друг перед другом», — рассказал он.

Российскому послу Дмитриев и Короткевич сообщили, что для жителей Беларуси тема суверенитета республики очень важна, а белорусское общество нервно реагирует, когда независимость страны подвергают сомнению.

«[Бабич] на это ответил, что Россия не ставит под сомнение независимость Беларуси. Что Россия не считает возможным отмотать 25 лет истории. Но Москва хочет понять, каким должно быть будущее отношений», — добавил Дмитриев.

«Посол сказал, что для них основа Союзного государства — экономика, и сейчас задача — развязать узлы, которые завязались за 20 лет», — поведал Дмитриев . По его мнению, взгляд Москвы на отношения с Минском изменился — в России теперь хотят больше прагматики от союза с Белоруссией.

«Мы говорили про независимость и суверенитет, потому что он спросил нашу позицию по Союзному государству. Он сказал, что не считает, что суверенитет и независимость Беларуси мешают развитию союзных отношений. Но он говорит, что хотелось бы более понятных, очерченных позиций», — отметил он.

Minval.az